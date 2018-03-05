На Рабиновича завели очередное дело - нардеп

Национальное антикоррупционное бюро расследует дополнительные факты, связанные с декларацией нардепа, лидера партии За життя Вадима Рабиновича. Об этом в четверг, 3 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин.

По его словам, НАБУ, НАПК и САП совместно занялись незаконным обогащением Вадима-Давида Рабиновича.

"Только что получил очередной ответ на свое обращение от Национального антикоррупционного бюро. Детективы исследуют дополнительные факты о незадекларированной недвижимости в элитных пригородах столицы, гараже на Липской, скрытых ООО Рабиновича и другие действия в рамках досудебного расследования по признакам статьи о декларировании недостоверной информации и 368-2 о незаконнои обогащении. А также сообщили, что для проведения полной проверки декларации по 2017 данные направили еще и в НАПК", - заявил Каплин.

Политик добавил, что предыдущие уголовные производства продолжают расследоваться.

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Ранее сообщалось, что НАБУ открыло два новых производства против Вадима Рабиновича - о незаконном обогащении и коррупции.

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Источник: korrespondent.net