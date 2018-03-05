Под Киевом загорелись склады, есть пострадавшие

В городе Белая Церковь произошло крупное возгорание на складах. Огонь охватил площадь около 1000 кв м. Об этом сообщает ГСЧС вечером в четверг, 3 мая.

"К месту пожара направлены 15 единиц техники и 67 человек личного состава. На месте происшествия обнаружены два потерпевших лица (вероятно работники предприятия)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно через час удалось локализовать пожар. Тушение огня продолжается.

В свою очередь очевидец событий Сергей Истомин сообщил в Facebook, что горит склад компании Интер РТИ.

"Склады сдавались в аренду, поэтому хозяйственной деятельностью занимался арендатор, который занимается изготовлением лакокрасочной продукции", – написал он.

Утерждается, что причиной пожара стали две цистерны, вероятно с дизтопливом, которые находились в непосредственной близости со складом. Якобы из-за протекания одной из емкостей произошел взрыв, который привел к возгоранию пластиковых конструкций, находившиеся на хозяйственном дворе. Пожар быстро перекинулся внутрь склада.

По данным Истомина, пострадали четыре человека: два в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести, еще один – получил легкие травмы.

Содержание складского помещения точно не известно, однако из дыр стен и потолка валит черный едкий дым. Уже организованы замеры наличия вредных веществ в воздухе на месте пожара и в центральной части Белой Церкви.

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Напомним, 3 мая произошел пожар на арсенале в городе Балаклея, в результате которого начались взрывы боеприпасов. К вечеру огонь удалось потушить. Никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net