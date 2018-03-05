Лента RSS
Подписаться на ленту
03 мая 2018, четверг, 23:04
+26°C
Завтра +28°C
+26°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
03. 05. 2018

В Минобороны рассказали о ситуации в Балаклее

Очагов пожара на складе боеприпасов в окрестностях Балаклеи Харьковской области по состоянию на 19.30 четверга, 3 мая, не наблюдается. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По данным ведомства, основные очаги пожара локализованы.

"На отдельных участках продолжаются работы по тушению. Наблюдается значительное уменьшение территории возгорания и задымления", - говорится в заявлении.

Военные и пожарные продолжают тушить возгорания травы на территории не разминированной технической площадки.

Ранее сообщалось, что взрывы на складе боеприпасов на окраине Балаклеи прекратились.

Напомним, 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ. Позже сообщалось, что пострадавших во время пожара нет и нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.