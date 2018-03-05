В Минобороны рассказали о ситуации в Балаклее

Очагов пожара на складе боеприпасов в окрестностях Балаклеи Харьковской области по состоянию на 19.30 четверга, 3 мая, не наблюдается. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По данным ведомства, основные очаги пожара локализованы.

"На отдельных участках продолжаются работы по тушению. Наблюдается значительное уменьшение территории возгорания и задымления", - говорится в заявлении.

Военные и пожарные продолжают тушить возгорания травы на территории не разминированной технической площадки.

Ранее сообщалось, что взрывы на складе боеприпасов на окраине Балаклеи прекратились.

Напомним, 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ. Позже сообщалось, что пострадавших во время пожара нет и нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.

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Источник: korrespondent.net