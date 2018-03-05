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03. 05. 2018

В Кривом Роге автомобиль патрульной полиции сбил пешехода

В Кривом Роге утром в четверг, 3 мая, произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и пешехода. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога.

Авария случилась около 6:30 на улице Балхашской. ДТП произошло, когда пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора. Мужчина получил легкие травмы.

По данному факту ведется служебная проверка. Рассмотрением дела занимается следственно-оперативная группа.

Ранее во Львове произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, в результате которого пострадала 29-летняя женщина.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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