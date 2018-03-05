В Кривом Роге автомобиль патрульной полиции сбил пешехода

В Кривом Роге утром в четверг, 3 мая, произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и пешехода. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога.

Авария случилась около 6:30 на улице Балхашской. ДТП произошло, когда пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора. Мужчина получил легкие травмы.

По данному факту ведется служебная проверка. Рассмотрением дела занимается следственно-оперативная группа.

Ранее во Львове произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, в результате которого пострадала 29-летняя женщина.

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Источник: korrespondent.net