Земан заявил, что в Чехии тестировали Новичек

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что на территории страны в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено нервно-паралитическое вещество А230, которое тестировали и вскоре уничтожили. Об этом он заявил со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки, пишет РИА Новости.

Напомним, в связи с сообщением МИД России о том, что вещество, которое в Великобритании называют Новичок и связывают с отравлением Сергея и Юлии Серипалей, в прошлом, возможно, производилось или складировалось на территории Чехии, Земан в конце марта дал поручение Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведка) проверить данную информацию.

"Поскольку информация СБИ не носит грифа секретности, я могу ее пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Это основа сообщения СБИ", − сказал Земан в телеэфире.

Он указал, что по данным военной разведки, которая также представила свой доклад, вещество А230 является Новичком, однако Военно-исторический институт, а также Государственное управление по ядерной безопасности Чехии утверждают, что это было вещество не того класса, а некий иной продукт.

"Военная разведка говорит, что яд А230 именуется Новичок. СБИ говорит, что яд А230 не называется Новичком, а Новичок – это А234", – подчеркнул президент Чехии.

При этом он больше доверяет информации военной разведки, которая к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка.

"Я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован Новичок, а потом уничтожен. Знаем, где, и знаем, когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", − отметил Земан.





Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net