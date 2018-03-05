Трамп готов встретиться с Путиным − Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила на брифинге 3 мая, что президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с Владимиром Путиным, но никаких конкретных договоренностей пока нет.

При этом она отметила, что ей не известно, возможен ли такой саммит до встречи Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Напомним, сообщения о встрече глав РФ и США появились в СМИ после их телефонного разговора, который состоялся 20 марта. Американский лидер позже подтвердил, что в ближайшее время может встретиться с российским президентом, чтобы обсудить, в частности, гонку вооружений.

Трамп спрашивал у Меркель совета по общению с Путиным – СМИ

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Источник: korrespondent.net