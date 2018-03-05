Лента RSS
Подписаться на ленту
04 мая 2018, пятница, 00:38
+28°C
Завтра +19°C
+28°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
03. 05. 2018

Трамп готов встретиться с Путиным − Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила на брифинге 3 мая, что президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с Владимиром Путиным, но никаких конкретных договоренностей пока нет.

При этом она отметила, что ей не известно, возможен ли такой саммит до встречи Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Напомним, сообщения о встрече глав РФ и США появились в СМИ после их телефонного разговора, который состоялся 20 марта. Американский лидер позже подтвердил, что в ближайшее время может встретиться с российским президентом, чтобы обсудить, в частности, гонку вооружений.

Трамп спрашивал у Меркель совета по общению с Путиным – СМИ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.