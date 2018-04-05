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04. 05. 2018

Версия Лондона по делу Скрипаля трещит по швам − Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что данные о производстве и хранении нервно-паралитического вещества А230 в Чехии являются мощным ударом по версии Лондона о причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

"Вон оно как! "Новичок" производился и хранился в Чехии − в "незначительных количествах". Этот факт − мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, так как от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится", − написал Пушков в Twitter.

Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что на территории страны было произведено нервно-паралитическое вещество А230, которое тестировали и вскоре уничтожили. Чешская военная разведка считает, что А230 является Новичком.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте на территории Великобритании были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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