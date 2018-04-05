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04. 05. 2018

Глава Европарламента за создание единой армии ЕС

Председатель Европарламента Антонио Таяни считает необходимым создать единую армию Евросоюза. Об этом он заявил в четверг, 3 мая, в интервью изданию Spiegel Online.

"Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", − подчеркнул Таяни.

Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, объяснил он. По словам главы Европарламента, сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же".

При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене", убежден глава Европарламента.

2 мая Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Согласно документу, его объем будет увеличен до 1279 млрд евро. Бюджет нынешней семилетки составляет 1087 млрд евро. Увеличение расходов в Еврокомиссии связывают с появлением новых задач в сфере охраны внешних границ ЕС, миграции, обороны и субсидирования научных исследований.

Евросоюз объявил о создании оборонного фонда

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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