В МИД РФ заявили, что правительство Британии врет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила во вранье правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она написала в Facebook о трех фактах обмана.

"Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче. Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", − отметил Захарова.

Вторым враньем Мэй она считает утверждение, что мотивом РФ для отравления Скрипалей является исторически плохое поведение. Захарова подчеркнула, что Москва опровергла это, "в том числе приведя факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов".

"Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной", − добавила спикер российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент Чехии Милош Земан сообщил, что на территории страны было произведено нервно-паралитическое вещество А230, которое тестировали и вскоре уничтожили. Чешская военная разведка классифицировала его как Новичок.

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Источник: korrespondent.net