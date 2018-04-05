На складах в Балаклее локализовали пожар

В Минобороны сообщили, что по состоянию на 23.00 пожарные расчеты ВСУ и ГСЧС завершили работы по локализации пожара на территории не разминированной технической площадки.

Отмечается, что на данном участке наблюдаются одиночные взрывы, однако угрозы хранилищам боеприпасов нет.

Также указано, что для дежурства на месте происшествия задействованы пожарные расчеты ВСУ и ГСЧС, четыре пожарных танка, инженерная машина разграждения, пожарные автомобили и другая техника.

В режиме готовности находятся авиационные средства для тушения.

Напомним, 3 мая на складах боеприпасов в Балаклее начались взрывы и произошел пожар. В Генштабе заявили, что его причиной стало воспламенение сухой травы во время ликвидации остатков неразорвавшихся снарядов.

Пожар в Балаклее расследуется как халатность

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Источник: korrespondent.net