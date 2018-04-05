В НАТО заявили, что укрепляют присутствие из-за РФ

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину, альянс не укреплял бы свое военное присутствие. Об этом он рассказал на международной конференции по стратегическим коммуникациям НАТО в Праге, передает Радио Свобода.

"Если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину, выбросив при этом через окно все международные стандарты, НАТО бы не укрепляло свое военное присутствие на восточном и южном фланге", − отметил Павел.

Он считает, что Россию не радует нынешний мировой порядок, основанный по западному образцу либеральной демократии, и она пытается изменить его.

Генерал уверен, что при этом РФ выступает не с классической военной агрессией, а нацелена на гибридные средства, в частности, на пропаганду, которую распространяет в СМИ и социальных сетях.

Ранее Павел заявил, что отношения НАТО и России значительно ухудшились и возобновление сотрудничества состоится только тогда, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом".

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Источник: korrespondent.net