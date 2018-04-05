Совбез ООН обсудит ситуацию в Украине

Постпред Польши при ООН Жоанна Вронецка сообщила, что Совет Безопасности обсудит ситуацию в Украине 29 мая, передает РИА Новости.

Напомним, в мае Польша приняла председательство в Совбезе ООН.

"Польша выступила с данной инициативой и предложила обсудить ситуацию в Украине. Это произойдет 29 мая", − заявила Вронецка журналистам в четверг, 3 мая.

Отметим, в последний раз ситуация в Украине обсуждалась на заседании Совбеза ООН в феврале 2017 года.

По словам Вронецки, после длительного отсутствия данной темы на повестке Совета "мы должны обсудить общую ситуацию на Украине".

"Я знаю, что с точки зрения России, важно говорить о минских соглашениях и нормандском формате. Такие страны, как Франция, также хотят добавить некоторые идеи", − отметила польский представитель.

Она также уточнила, что вопрос о том, что кто из секретариата ООН выступит с докладом по ситуации в стране, пока не решен.

Ранее сообщалось, что 15 марта на заседании по ситуации в Крыму большая часть стран-участниц Совбеза ООН выразила поддержку целостности Украины.

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Источник: korrespondent.net