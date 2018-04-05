Лента RSS
Подписаться на ленту
04 мая 2018, пятница, 06:46
+28°C
Завтра +19°C
+28°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
04. 05. 2018

США перестали финансировать "Белые каски" в Сирии

Госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации Белые каски, сообщает CBS.

По информации телеканала, доля США в финансировании Белых касок составляет около трети бюджета группы, которая занимается защитой мирного населения на территории республики.

Отмечается, что поддержка организации прекратилась в последние недели и находится в процессе пересмотра.

CBS со ссылкой на дипломатические документы сообщает, что ближневосточное бюро Госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение от Белого дома на продолжение финансирования Белых касок. Однако в итоге внешнеполитическому ведомству пришлось "остановить процесс".

Напомним, Белые каски с 2013 года помогают гражданскому населению Сирии, оказавшемуся в зоне военных действий на территориях, неподконтрольных Дамаску. В составе организации работают около 3000 сотрудников. 

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заморозил выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.