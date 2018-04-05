Лента RSS
Подписаться на ленту
04 мая 2018, пятница, 07:26
+28°C
Завтра +19°C
+28°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
04. 05. 2018

Госдеп обеспокоен решением Турции купить С-400

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила на брифинге 3 мая, что Вашингтон обеспокоен решением Турции о приобретении у России зенитных ракетных комплексов С-400.

"Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможного приобретения Турцией С-400. В соответствии с договоренностями с НАТО − а Турция является членом альянса, − они должны приобретать лишь то оружие и другие средства, которые совместимы с остальными партнерами по НАТО. Мы не считаем, что здесь есть совместимость", − указала Науэрт.

При этом она отказалась комментировать инфрмацию о том, что приобретение ЗРК у России может оказать негативное влияние на получение турецкой стороной истребителей F-35.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не рекомендует Анкаре покупать российские зенитные ракетные комплексы С-400 и готов предложить Турции их альтернативу.

Напомним, Россия и Турция договорились ускорить поставки ЗРК С-400 и договорились о цене. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.