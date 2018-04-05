Госдеп обеспокоен решением Турции купить С-400

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила на брифинге 3 мая, что Вашингтон обеспокоен решением Турции о приобретении у России зенитных ракетных комплексов С-400.

"Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможного приобретения Турцией С-400. В соответствии с договоренностями с НАТО − а Турция является членом альянса, − они должны приобретать лишь то оружие и другие средства, которые совместимы с остальными партнерами по НАТО. Мы не считаем, что здесь есть совместимость", − указала Науэрт.

При этом она отказалась комментировать инфрмацию о том, что приобретение ЗРК у России может оказать негативное влияние на получение турецкой стороной истребителей F-35.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не рекомендует Анкаре покупать российские зенитные ракетные комплексы С-400 и готов предложить Турции их альтернативу.

Напомним, Россия и Турция договорились ускорить поставки ЗРК С-400 и договорились о цене.

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Источник: korrespondent.net