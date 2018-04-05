Итоги 03.05: Новичок в Чехии и пожар в Балаклее

Земан заявил, что в Чехии производили Новичок

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что на территории страны в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено нервно-паралитическое вещество А230, которое тестировали и вскоре уничтожили. Чешская военная разведка классифицировала его как Новичок.

В Балаклее произошел пожар на складах боеприпасов

В Балаклее Харьковской области вновь произошел пожар на складе боеприпасов. В Генштабе заявили, что его причиной стало воспламенение сухой травы во время ликвидации остатков неразорвавшихся снарядов.

По факту инцидента военная прокуратура открыла производство по статье "халатное отношение военного служебного лица, повлекшее тяжелые последствия, совершенное в условиях особого периода".

Пашиняна вновь выдвинули на пост премьера Армении

В секретариат Национального собрания Армении представлен документ с 41 подписью депутатов о повторном выдвижении лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Повторные выборы нового главы правительства состоятся в парламенте 8 мая.

Германия начала строить отрезок Северного потока-2

В Германии началось строительство немецкого участка газопровода Северный поток-2.

Оно проходит на наземном стыковочном пункте будущего газопровода в городе Лубмин, где на площади около шести гектаров выкапывается котлован для закладки фундамента газовой приемной станции, а также здания техобслуживания.

Лавров обвинил Британию в похищении Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Британии предоставить российским дипломатам консульский доступ к пострадавшим в инциденте в Солсбери Сергею и Юлии Скрипалям может рассматриваться как похищение.

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Источник: korrespondent.net