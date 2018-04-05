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04. 05. 2018

В Тунисе при столкновении двух поездов пострадали более 70 человек

В пригороде столицы Туниса произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего пострадали, по меньшей мере, 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

По данным ведомства, при столкновении поездов погиб один из машинистов, а 60 человек с различными травмами обратились за помощью к медикам.

Губернатор провинции Бен-Арус, где произошла авария, заявил, что по крайней мере двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей. Причина происшествия пока неизвестна.

В свою очередь министр здравоохранения Туниса Эмад Аль-Хамами сообщил, что при столкновении поездов пострадали 75 человек, пятерым из которых будут сделаны операции.

Напомним, 3 мая на юге Чехии произошло столкновение двух пассажирских поездов, ранения получили 14 человек.

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Источник: korrespondent.net

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