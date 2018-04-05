Трамп приказал подготовить вывод войск США из Южной Кореи - СМИ

Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить варианты сокращения американского военного контингента в Южной Корее. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает газета The New York Times.

По данным источников, сокращение военного контингента не будет одним из предметов торга на переговорах Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые должны состояться в ближайшее время. По их словам, подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость удерживать на полуострове 23,5 тыс. солдат.

Отмечено, что Трамп и раньше хотел сократить контингент в Южной Корее. В частности, он заявлял, что США не получают адекватной компенсации за размещение военных. По соглашению, которое заканчивается в конце 2018 года, Южная Корея оплачивает США половину суммы, которая идет на содержание контингента - $800 млн в год. Администрация Трампа при этом требует, чтобы Южная Корея полностью оплачивала содержание военных.

В то же время в Пентагоне опасаются, что сокращение контингента может ослабить альянс США и Южной Кореи. Источники не сказали, планирует Трамп частично сократить контингент, или полностью вывести войска, однако последний вариант считается маловероятным.

Ранее сообщалось, что Южная Корея не намерена выводить войска США.

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Источник: korrespondent.net