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04. 05. 2018

В Украину не пустили двух россиян из-за георгиевских ленточек

Пограничники не пустили в Украину двух граждан России, на багаже которых были прикреплены  георгиевские ленточки. Об этом сообщил cпикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook в пятницу, 4 мая.

По его словам, накануне в аэропорту Борисполь из Минска прилетели мужчина и женщина, граждане РФ.

"Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже туристов были прикреплены георгиевские ленточки, которые запрещены в Украине", - отметил Слободян.

 
 

Он подчеркнул, что на просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск.

Ранее гражданку Беларуси оштрафовали в Украине на 850 гривен за публичную демонстрацию георгиевской ленточки.

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Источник: korrespondent.net

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