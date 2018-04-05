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04. 05. 2018

В США заявили об успешных испытаниях гравитационной ядерной бомбы

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания гравитационной ядерной бомбы B61-12 пятого поколения, которая в три раза мощнее бомб-предшественниц. Об этом заявил заместитель председателя штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн, передает Military.com.

По его словам, на данный момент проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Как отмечает портал, программа модификации этой бомбы ведется уже в течение семи лет. Данный ядерный боеприпас уникален своим хвостовым оперением, позволяющий управлять его падением и повышать точность поражения цели.

Американский генерал не уточнил, на каких самолетах использовались бомбы во время испытания, однако издание сообщает, что ядерные бомбы этого типа должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II пятого поколения.

По данным портала, первая партия этих бомб поступит на вооружение США до 2020 года.

Ранее сообщалось, что США намерены наращивать ядерное оружие из-за России.

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Источник: korrespondent.net

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