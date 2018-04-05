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04. 05. 2018

Javelin были в Украине еще пару недель назад - США

Противотанковые ракетные комплексы Javelin доставили в Украину еще несколько недель назад. Об этом заявила на брифинге представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Я знаю, что многие заинтересовались поставками ракет Javelin в Украину. Могу сказать, что этот вопрос лежал на столе в течение очень долгого времени, прежде чем мы объявили о решении президента (Дональда Трампа - ред.) передать Украине ракетные комплексы Javelin. Их доставили несколько недель назад", - доложила Нойерт.

При этом она подчеркнула, что ответственные ведомства хорошо справились со своей задачей, если медиа узнали о доставке Javelin только на этой неделе.

Напомним, 30 апреля стало известно, что американские противотанковые комплексы Javelin уже поставлены в Украину.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
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Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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