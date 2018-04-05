Лента RSS
Подписаться на ленту
04 мая 2018, пятница, 11:53
+28°C
Завтра +19°C
+28°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
04. 05. 2018

На Гавайях извержение вулкана, объявлена эвакуация

На Гавайях объявили эвакуацию местных жителей из-за извержения вулкана Килауэа, лава которого достигла населенного пункта Лейлани-Эстейтс. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает Hawaii News Now.

Отмечено, что на данный момент эвакуация затронула около 10 тыс. жителей штата. Американский Красный Крест открыл два приюта для людей, которым пришлось покинуть свои дома, в Пахоа и Кеау.

Губернатор штата Гавайи Дэвид АйДжи привлек Национальную гвардию Гавайев для "помощи в эвакуации и обеспечения безопасности". Он призвал местных жителей "сохранять спокойствие" и продолжать следить за предупреждениями.

Как сообщается, спасаясь от извержения вулкана, жители оставили все свое имущество, забрав только некоторые наиболее важные вещи.

Отмечается, что извержение вулкана происходит на фоне сейсмической активности в данном регионе, которую зафиксировали накануне. По данным Геологической службы США, произошло около 70 землетрясений магнитудой 2,5 и выше.

Сотрудник Гавайской обсерватории вулканов Джанет Бабб заявила, что жители района должны оставаться бдительными, поскольку лава может выйти на поверхность довольно быстро в любой области островов. Она отметила, что невозможно предсказать заранее, где может произойти очередное извержение.

Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло извержение вулкана Марапи на острове Суматра.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.