В Кривом Роге пассажиры атаковали полицию за проверку маршруток

В Кривом Роге (Днепропетровская область) пассажиры маршрутного автобуса с криками набросились на патрульных полицейских, которые остановили маршрутку для проверки. Об этом сообщает Первый Криворожский в Facebook.

Отмечено, что после масштабного ДТП в Кривом Роге, когда в результате столкновения авто, автобуса и маршрутки погибли 11 человек, в городе проводятся рейды для проверки законности работы перевозчиков.

"Патрульные были вынуждены догонять водителя маршрутного такси на объездной дороге. Потому что по требованию инспектора остановиться водитель отреагировал, но из-за возмущения пассажиров не дождался патрульного и уехал. Проверка вызвала волну возмущений у пассажиров. Они чуть ли не с кулаками набросились на двух инспекторов и инспекторшу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, за последнее время полицией в Кривом Роге составлено более 150 админпротоколов за перевозку пассажиров с нарушением законодательства, в первую очередь это касается перевозки людей стоя.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в результате ДТП с участием маршрутки №261, автобуса и легкового автомобиля погибли 11 человек.

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Источник: korrespondent.net