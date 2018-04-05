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04. 05. 2018

В Кривом Роге пассажиры атаковали полицию за проверку маршруток

В Кривом Роге (Днепропетровская область) пассажиры маршрутного автобуса с криками набросились на патрульных полицейских, которые остановили маршрутку для проверки. Об этом сообщает Первый Криворожский в Facebook.

Отмечено, что после масштабного ДТП в Кривом Роге, когда в результате столкновения авто, автобуса и маршрутки погибли 11 человек, в городе проводятся рейды для проверки законности работы перевозчиков.

"Патрульные были вынуждены догонять водителя маршрутного такси на объездной дороге. Потому что по требованию инспектора остановиться водитель отреагировал, но из-за возмущения пассажиров не дождался патрульного и уехал. Проверка вызвала волну возмущений у пассажиров. Они чуть ли не с кулаками набросились на двух инспекторов и инспекторшу", - говорится в сообщении.

Осторожно, на видео нецензурная лексика!

Отмечается, за последнее время полицией в Кривом Роге составлено более 150 админпротоколов за перевозку пассажиров с нарушением законодательства, в первую очередь это касается перевозки людей стоя.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в результате ДТП с участием маршрутки №261, автобуса и легкового автомобиля погибли 11 человек.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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