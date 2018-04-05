Лента RSS
Подписаться на ленту
04 мая 2018, пятница, 12:35
+28°C
Завтра +19°C
+28°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
04. 05. 2018

Песчаная буря в Индии: число жертв превысило 140

Число погибших в ходе песчаной бури в Индии достигло 143 человека. Власти не исключают, что число жертв может еще увеличиться, сообщает AFP.

По данным СМИ, песчаная буря унесла жизни 121 человека в штатах Уттар-Прадеш, Раджастан, Уттаракханд и Пенджаб. Еще 21 человек погиб на юге страны в результате многочисленных ударов молнии.

Также сообщается, что тысячи людей в Уттар-Прадеше и Раджастхане покинули дома, разрушенные ураганным ветром, скорость которого достигала 130 километров в час.

Ранее сообщалось о 97 погибших и 143 пострадавших в результате сильной песчаной бури на северо-западе Индии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.