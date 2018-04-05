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04. 05. 2018

Житель Краматорска обнаружил на огороде авиационную бомбу

Пиротехники изъяли и уничтожили авиационную бомбу SD калибром 150 мм в Краматорске Донецкой области. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Указано, что 3 мая спасатели получили сообщение о том, что в Краматорске на ул. Богородицкая местный житель обнаружил взрывоопасный предмет во время проведения работ на огороде.

"Пиротехники Главного управления, прибывшие на место происшествия, изъяли и уничтожили авиационную бомбу SD калибром 150 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, как доложили в ГСЧС, в тот же день на территории области в Славянске была изъята и уничтожена минометная мина калибром 120 мм, а в Александровском районе - граната Ф-1.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в поле выкопали 300 артиллерийских снарядов.

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Источник: korrespondent.net

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