Житель Краматорска обнаружил на огороде авиационную бомбу

Пиротехники изъяли и уничтожили авиационную бомбу SD калибром 150 мм в Краматорске Донецкой области. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Указано, что 3 мая спасатели получили сообщение о том, что в Краматорске на ул. Богородицкая местный житель обнаружил взрывоопасный предмет во время проведения работ на огороде.

"Пиротехники Главного управления, прибывшие на место происшествия, изъяли и уничтожили авиационную бомбу SD калибром 150 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, как доложили в ГСЧС, в тот же день на территории области в Славянске была изъята и уничтожена минометная мина калибром 120 мм, а в Александровском районе - граната Ф-1.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в поле выкопали 300 артиллерийских снарядов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net