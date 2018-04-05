РФ анонсировала поставки в Крым С-400 и Панцирь-С

В России заявили о намерении перебросить в аннексированный Крым новые комплексы С-400 Триумф и Панцирь-С. Об этом заявил командующий войсками Южного военного округа РФ генерал-полковник Александр Дворников, передает в пятницу, 4 мая, РБК.

"В Крыму соединения ПВО будут доукомплектованы (в 2018 году) штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С", - сообщил он.

По словам генерала, дислоцированные в Крыму российские части ПВО и авиации на 100% перевооружены новыми образцами вооружения.

Опасное сближение. НАТО против РФ в Черном море

"На военных аэродромах в готовности выполнить боевую задачу стоят современные истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 Аллигатор, Ми-28Н Ночной охотник", - уточнил он.

С-400 Триумф - российская зенитная ракетная система, способная уничтожать средства воздушно-космического нападения на большой и средней дальности. Поражать аэродинамические цели Триумф способен на расстоянии до 400 км, а тактические баллистические цели - до 60 км. В России С-400 была принята на вооружение в 2007 году. ЗРК Панцирь предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных целей.

Ранее сообщалось, что Вашингтон обеспокоен решением Турции о приобретении у России зенитных ракетных комплексов С-400.

Ответ Украине: Россия развернула в Крыму С-400

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net