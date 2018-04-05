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04. 05. 2018

В РФ открыли очередные уголовные дела по событиям в Украине

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела из-за якобы обстрела украинскими военными гражданских позиций на Донбассе. Как сообщает пресс-служба российского ведомства, дела возбуждены за применение запрещенных средств и методов ведения войны.

"По данным следствия, неустановленные военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины… 26 и 28 апреля 2018 года произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Докучаевске", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов, заявляют в Следкоме РФ, погибла пожилая супружеская пара в доме.

"Во втором случае снаряд попал в автомобиль для вывоза мусора. Погибли двое мужчин, оказавшихся в зоне поражения,  одна женщина получила ранение", – добавили в российском ведомстве.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы на КПП Еленовка 7 апреля, когда получила ранение мирная жительница.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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И достает МОЛОТОК!

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