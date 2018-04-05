В РФ открыли очередные уголовные дела по событиям в Украине

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела из-за якобы обстрела украинскими военными гражданских позиций на Донбассе. Как сообщает пресс-служба российского ведомства, дела возбуждены за применение запрещенных средств и методов ведения войны.

"По данным следствия, неустановленные военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины… 26 и 28 апреля 2018 года произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Докучаевске", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов, заявляют в Следкоме РФ, погибла пожилая супружеская пара в доме.

"Во втором случае снаряд попал в автомобиль для вывоза мусора. Погибли двое мужчин, оказавшихся в зоне поражения, одна женщина получила ранение", – добавили в российском ведомстве.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы на КПП Еленовка 7 апреля, когда получила ранение мирная жительница.

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Источник: korrespondent.net