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04. 05. 2018

В Беларуси умерла мать Героя Украины Жизневского

В Беларуси на 61 году жизни умерла Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского. Об этом сообщает Радио Свобода в пятницу, 4 мая, со ссылкой на ее дочь Наталью.

Отмечается, что Нина Жизневская умерла в Гомельском госпитале для людей с инвалидностью, куда ее доставила скорая помощь.

"Она прожила меньше месяца после смерти мужа Михаила Петровича, который умер 8 апреля", – говорится в сообщении.

Напомним, Михаил Жизневский был одним из активистов Майдана в Киеве. Он был убит 22 января 2014 года выстрелом в сердце на улице Грушевского. В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины.

Также Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной сотни.

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Источник: korrespondent.net

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