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04. 05. 2018

В Никополе на сессии горсовета произошла стрельба

На внеочередной сессии горсовета Никополя Днепропетровской области в пятницу, 4 мая, произошла стрельба. Об этом сообщает издание Никополь-news.

Отмечается, что конфликт начался в самом начале заседания. Когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители Правого сектора, которые выступали с призывами менять власть. В зале начались потасовки.

Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой.

После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один - в потолок, второй - в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков, - говорится в сообщении.

Эту информацию изданию подтвердил начальник Никопольского городского отдела полиции Евгений Кравцов. Никто не пострадал. В стене и потолке остались следы от пуль. Правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.

Cмотрите фотогалерею: В Никополе на сессии горсовета произошла стрельба

Как сообщалось, в марте в Луцком горсовете произошла массовая драка из-за земли. Ранее в Сеть выложили видео драки депутатов Киевоблрады.

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Источник: korrespondent.net

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