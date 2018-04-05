В Ровно застрелился военный-контрактник

В одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий-контрактник погиб от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием.
Об этом сообщает пресс-служба управления оперативного командования Запад в пятницу, 4 мая.
"В одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий военной службы по контракту во время неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.
В командовании Запад отметили, что военнослужащий характеризовался с положительной стороны.
Ранее под Николаевом в воинской части застрелился солдат. Он выстрелил себе в голову из автомата АК-74. У него в кармане нашли предсмертную записку.
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Источник: korrespondent.net
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