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04. 05. 2018

В Ровно застрелился военный-контрактник

В одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий-контрактник погиб от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба управления оперативного командования Запад в пятницу, 4 мая.

"В одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий военной службы по контракту во время неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

По данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, результаты которого будут обнародованы.

В командовании Запад отметили, что военнослужащий характеризовался с положительной стороны.

Ранее под Николаевом в воинской части застрелился солдат. Он выстрелил себе в голову из автомата АК-74. У него в кармане нашли предсмертную записку.

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Источник: korrespondent.net

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