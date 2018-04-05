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04. 05. 2018

Жители Балаклее рассказали, как пережили новые взрывы

Разрывы боеприпасов в Балаклее были слышны на подъезде к городу, а перекрытие расположили у самого поворота на арсенал. При этом в центре города не было паники, сообщает 5 канал.

Отмечено, что об очередных взрывах люди слышали, но не спешили ехать.

"Я был на работе, мне позвонили и сказали, что база взрывается. Я семью вывез, а сам остался здесь. Чего бежать? Это еще слабые взрывы. Это еще цветочки. Если взрывы будут продолжаться - тогда буду что-то дальше думать. А это пока слабо", - рассказал житель Балаклеи Сергей Минц.

Поделился впечатлениями от новых взрывов и другой житель города.

"Услышал, когда уже начало взрываться и какой-то промежуток времени срабатывала сирена. И все. Нам не страшно, обычно уже после прошлого раза", - отметил Константин Висторобец.

"Тогда было страшно. Но выжили в прошлый раз, решили в этот раз быть спокойнее", - добавила жена Константина Ольга.

В райгосадминистрации уверяют, что никакой эвакуации не проводили, а всем, кто хотел, была предоставлена ​​возможность уехать. На чеку около 100 автобусов, в случае осложнения ситуации.

"Мы готовы, если ситуация у военных будет усложняться или будет выходить из-под контроля. И мы будем понимать, что нужно принимать дополнительные меры безопасности. Если нужно будет отселить людей - мы готовы. Здесь дежурят подразделения ГСЧС, мобилизованы медицинские работники. Все вопросы взяты под контроль", - заверил председатель Балаклейской РГА Степан Масельский.

Напомним, 3 мая на складах боеприпасов в Балаклее начались взрывы и произошел пожар. В Генштабе заявили, что его причиной стало воспламенение сухой травы во время ликвидации остатков неразорвавшихся снарядов.

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Источник: korrespondent.net

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