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04. 05. 2018

Украинцев предупредили об аномально жарком лете

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в пятницу, 4 мая.

По его словам, в Украине уже наступило метеорологическое лето, то есть, устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в +15 градусов.

В июне температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса на всей территории страны. В июле ожидается аналогичная ситуация, только на Прикарпатье это отклонение будет еще большим – жарче нормы на 2-2,5 градуса. В августе жарче всего будет в западных областях, на остальной территории страны - до 1,5 градусов выше нормы.

"Это на все лето, на три месяца. Это температура либо выше нормы, либо значительно выше нормы. Особенно это касается центральных и южных регионов Украины", - добавил он.

Как сообщалось, в начале мая в Киеве были побиты очередные температурные рекорды.

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Источник: korrespondent.net

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