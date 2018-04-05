Изменят ход игры? Западные эксперты о Javelin

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, о необходимости которых несколько лет говорили как украинские власти, так и высшие военные чины США, прибыли в Украину. Как выяснилось 4 мая, в Украине комплексы Javelin находятся уже несколько недель.

В 2017 году конгресс США одобрил выделение Украине военного пакета, общая сумма которого составила 47 миллионов долларов. Сюда же вошли и ПТРК: 200 противотанковых ракет и 37 гранатометов.

Россия против Javelin для Украины. В Москве неоднократно заявляли, что противотанковые ракеты станут причиной дестабилизации на Донбассе.

Некоторые эксперты предупреждают, что предоставление Украине летального оборонительного оружия только увеличит присутствие россиян и приведет к эскалации войны в Донбассе.

Однако многие настаивают, что вооружение Украины - это наиболее эффективный способ, который способен повлиять на ход событий и заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Аналитический центр в области международных отношений, отвечающий за идеологию развития НАТО, Atlantic Council спросил экспертов о политическом и военном значении поставок Javelin.

Javelin заставят Россию увеличить расходы

Ян Бжезинский, старший научный сотрудник Центра международной безопасности имени Брента Скоуфорта, Atlantic Council:

- Доставка Javelin как геополитически, так и в действии красноречиво демонстрирует стремление США поддерживать Украину. Такое решение давно назревало в ответ на российское вторжение в 2014 году. Сами по себе ПТРК не помогут Киеву вытеснить Россию из Крыма и Донбасса, но заставят россиян изрядно увеличить расходы на оборону.

Очень вероятно, что Javelin также вызовут у российских командиров болезненные воспоминания о роли, которую сыграли американские ракетные аппараты Stinger, заставляя СССР отступить из Афганистана в конце 80-х.

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Javelin сможет сдержать Россию от дальнейшего захвата украинских территорий. Кроме того, ПТРК должны идти в комплекте с другой военной помощью, а также более эффективной позицией НАТО в Центральной Европе и более агрессивными экономическими санкциями против России. Только так Путина можно уговорить прекратить оккупацию Крыма и востока Украины.

Начало военных отношений США с Украиной

Стивен Бланк, старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике:

- Джавелины не изменят ход игры, поскольку не могут остановить агрессию России и ее политику многочисленных угроз. Но вместе с тем, это во многом сдерживает РФ, поскольку заставляет ее увеличить расходы на армию.

Во-вторых, доставку Javelin следует рассматривать не как одноразовую акцию, а как начало двусторонних военных отношений Украина-США, что включало бы в том числе торговлю оружием и военные учения.

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В-третьих, это демонстрирует солидарность США и союзников с Украиной. В-четвертых, увеличивает политические, если не экономические риски для Москвы в случае дальнейшего вмешательства. Ну и также укрепляет обороноспособность украинских военных сил.

Лучше реформировать украинскую армию

Майкл Карпентер, экс-заместитель министра обороны США, старший директор Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement:

- Я аплодирую решению предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin. С моральной, политической, тактической и стратегической стороны - это правильное решение, которое поможет Киеву лучше защищаться от агрессивной и непрерывной российской войны, которая уже унесла более 10 тысяч жизней.

Но никто не должен обманываться и думать, что Javelin способны изменить ход игры. Это полезное оружие, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не слишком сильно изменит обороноспособность украинских войск. Более важна организация военного командования внутри, которое кровь из носу нужно реформировать в соответствии с западными стандартами.

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Следует также срочно обратить внимание на качество учений и готовность войск. Наконец, важно помнить, что Украина платит за эти ракеты. Было бы гораздо лучше, если бы Украина реформировала свою оборонную индустрию так, чтобы и сама могла производить и продавать противотанковые аппараты, а не закупать их на Западе.

Нужно было поставить еще в 2014 году

Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Глобального энергетического центра и Центра Евразии имени Дину Патрисиу, Atlantic Council:

- Доставка противотанковых систем Javelin - это хорошие новости, хотя и слишком долгожданные, что может дать Москве неправильный сигнал. Несмотря на потребность в этих ракетах, вопрос их поставки рассматривали четыре года. Хотя и просили их не так много.

Угроза российского вмешательства существует не только на Донбассе, потенциальная цель - оккупировать всю Украину. Тем не менее, Обама не считал должным доставить туда Javelin и другое летальное оружие, когда это было необходимо.

Эти системы следовало воздушным путем предоставить украинским войскам еще весной-летом 2014-го, и сразу же приступить к учениям. Сегодняшнюю доставку Javelin Россия может считать сигналом о том, что США крайне медленно, не в полной мере и с опозданием отреагируют на возможное большое вторжение.

Кроме того, Украина имеет массивную военную оборонную индустрию, которая способна самостоятельно производить собственное оружие, даже противотанковые ракеты. Было бы хорошо, если бы США поделились своими военными технологиями и обеспечили техническую поддержку в процессах модернизации и наращивания промышленных возможностей украинского оборонного комплекса.

Возможности России на Донбассе сокращаются

Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today:

- Прибытие американских Javelin - это очень хорошие новости для Украины, особенно учитывая то, сколько скепсиса и цинизма звучало в ответ на новости об их задержании. Это масштабный символический шаг, который хотя и не изменит военные реалии на местах, но безусловно громко отзовется в Кремле.

Предоставление такого оружия свидетельствует о значительном увеличении поддержки США Киева и еще раз прямо заявляет России, никакие ее действия больше не перейдут в кровопролитные сражения.

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Это понимание того, что российские слова о военном превосходство в Украине - не более чем блеф, ведь лимитированные возможности РФ в Донбассе становятся все более очевидными.

Растущая поддержка Украины закончит войну на Донбассе

Джон Хербст, директор Центра Евразии им. Дину Патрисиу, Atlantic Council и экс-посол США в Украине:

- Доставка Javelin - это важный шаг на пути к укреплению Украины, а также предупреждение Москвы о том, что цена агрессии возрастает. Но сами по себе ракеты не меняют ход игры. То, что джавелины уже в Украине, значит для Москвы большие жертвы в случае, если и осмелится использовать свои танки в оккупированной Украине с целью захвата большей территории.

Соглашение о доставке Javelin, анонсированное в декабре, не привело к резкой эскалации со стороны России, как некоторые предсказывали. Действия вроде апрельских санкций Вашингтона посылают Москве месседж о том, что западная поддержка Украины растет.

Если ежедневная агрессия России в Украине будет набирать обороты, то США должны прислать жертве еще больше Javelin и другого оружия для обороны в воздухе, а Запад - усилить наложены санкции.

Если западная поддержка Украины будет оставаться стабильной, то Москва, наконец, будет вынуждена завершить свои приключения на Донбассе. Если поддержка будет увеличиваться, то московская война на востоке Украины скоро подойдет к концу.

Слишком мало, слишком поздно

Филипп Карбер, президент Фонда Potomac:

- Украина в состоянии войны уже четыре года - а это дольше, чем США во время Второй мировой. Украинцы - жертвы агрессии, и несмотря на политические сочувствие Запада и скромную экономическую поддержку США до доставки Javelin, наиболее эффективными мерами в решении конфликта станет полная и абсолютная отмена эмбарго на поставки Украине оружия от США, НАТО и других союзников.

Обама и Меркель думали, что если они дадут Украине летальное оружие, то это только сделает хуже. Получается, что три с половиной года мы не делали ничего, а россияне прислали тысячи единиц тяжелого вооружения (800 танков, 1500 экипированных машин и 1000 предметов артиллерии).

Ну и к этому всему, восстановили 1-ю гвардейскую танковую армию, направленную на Запад, 8-ю гвардейскую армию у Ростова, а 20-ю перенесли на 700 километров ближе к восточной границе Украины.

Трамп наконец нарушил этот эмбарго, согласившись предоставить 35 противотанковых установок Javelin, что меньше, чем в одном пехотном батальоне США. Понятное дело, что это слишком мало и слишком поздно. Количество летального оружия может увеличиться, если Россия не прекратит войну или не решится на дальнейшую эскалацию.

Украинская армия и так сильна

Стивен Пайфер, старший научный сотрудник Brookings Institution:

- Доставка Javelin усиливает способность украинских войск защищать свою страну. Можно сказать наверняка, что военные мощности Украины в разы увеличились за прошедшие четыре года, поэтому приход Javelin не так критично повлияет на их состояние, как это могло быть три-четыре года назад.

Впрочем, ракеты увеличивают возможности армии выступать против большого количества танков и других военных машин, которые Россия массово забрасывала в Украину, начиная с апреля 2014 года, когда и начался конфликт на Донбассе.

Также, хотя, возможно, и наиболее важным является то, что Javelin свидетельствуют о крепкой поддержке США Украины в ответ на российскую агрессию. Москве такое не понравится, и, возможно, подтолкнет Кремль искать способ заключить на Донбассе реальный мир, вместо продолжать поддерживать этот кипящий конфликт.

Javelin отобьют у России охоту наступать

Александр Вершбоу, заслуженный работник Центра международной безопасности имени Брента Скоуфорта, Atlantic Council:

- Решение США предоставить Украине Javelin отобьет у России охоту идти на новые атаки против украинских военных.

Это оборонительное оружие и в России нет оснований жаловаться - при условии, что они не замышляют совершить новый агрессивный акт против Украины с использованием большого количества танков, нелегально дислоцированных на оккупированном Донбассе и еще большего их количества вдоль западной границы.

Предоставление Javelin, так же как и ужесточение санкций против России, дает спецпосланнику Курту Волкеру особые рычаги влияния в его попытках разрешить конфликт на востоке Украины путем переговоров.

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Источник: korrespondent.net