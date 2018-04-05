В Херсоне задержаны копы, отбиравшие квартиры у граждан

В Херсоне задержаны работники полиции, промышлявшие незаконным завладением недвижимостью граждан. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает пресс-служб СБУ.

Правоохранители установили, что организовали незаконный бизнес два сотрудника полиции. В качестве жертв выбирали граждан, имеющих алкогольную или наркозависимость.

Оперативники СБУ задокументировали, как работники полиции организовывали искусственное уголовное преследование граждан под надуманными предлогами. Для регистрации сфабрикованных производств они подбрасывали потерпевшим запрещенные к свободному обороту вещи и фальсифицировали показания через "доверенных" свидетелей.

Для обеспечения подписания документов на отчуждение недвижимости злоумышленники подвергали их жестком физическому воздействию. Они, в частности, вывозили пострадавших в отдаленные районы города, где насильно удерживали, подвергали пыткам и избиениям.

После получения "согласия" остальные члены группы, используя поддельные документы и связи в органах местного самоуправления, решали все технические вопросы, связанные с выпиской из квартир законных владельцев жилья, в том числе несовершеннолетних детей, а также с регистрацией "новых владельцев".

В дальнейшем третий активный участник группировки - риэлтор - оформлял необходимые документы для перерегистрации имущества и дальнейшей его перепродажи.

Сотрудники спецслужбы задержали риэлтора в областном центре во время переоформления пакета документов на очередную квартиру.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

При обысках по местам работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы на недвижимость, материалы уголовных производств относительно жертв, несколько десятков паспортов граждан Украины с признаками подделки, а также поддельные печати государственных органов.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности сотрудников полиции и других соучастников сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что суды массово восстанавливают полицейских, уволенных при переаттестации.

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Источник: korrespondent.net