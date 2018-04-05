Россия задержала в Черном море украинское судно

Российский пограничный сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, которое вело незаконный вылов камбалы. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Крыму.

По данным ведомства, судно было задержано в пятницу, 4 мая, "в исключительной экономической зоне России" неподалеку от крымского мыса Тарханкут.

Отмечено, что на задержанном судне пограничниками изъято несколько километров рыболовных сетей, а само судно и его экипаж (пятеро граждан Украины) доставлены на территорию аннексированного Крыма "для проведения процессуальных действий".

"Пограничное управление принимает все необходимые меры по прекращению противоправной деятельности в Черном и Азовском морях. Деятельность пограничных органов ФСБ России в этой сфере осуществляется в строгом соответствии с международным морским правом", - говорится в сообщении погрануправления.

Как сообщается, ЯМК-0041 ранее неоднократно задерживался рыбинспекторами Украины за незаконный промысел осетровых.

Напомним, в марте 2018 года в Азовском море украинские пограничники задержали российский сейнер Норд с десятью членами экипажа.

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Источник: korrespondent.net