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04. 05. 2018

В Литве переименовали Грузию

В Литве изменили официальное название Грузии. Отныне ее будут называть Сакартвело (Sakartvelo). Об этом написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем микроблоге в Twitter.

"В преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение - с этого момента по-литовски это Сакартвело", - написал Линкевичус по-английски.

Далее министр добавил уже на грузинском языке: "Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!"

On the eve of #Georgia100 official decision undertaken – from now on it is #Sakartvelo in Lithuanian! Congratulations! გილოცავთ ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას! ლიტვა-საქართველოს მეგობრობას გაუმარჯოს! pic.twitter.com/dtNKdrXoIH

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 3 мая 2018 г.

До сих пор в официальных документах Литвы писали Gruzija.

"Мы уверены, что граждане Литвы подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни", - заявила чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе.

"Учитывая всю важность данного факта, мы с полной ответственностью можем назвать сегодняшний день днем дружбы Грузии и Литвы", - подчеркнула она.

Напомним, восемь лет назад государственная комиссия по литовскому языку, рассмотрев обращение МИД Грузии, не нашла юридических или научных оснований для изменения в литовском языке названия "Грузия" на "Георгия" (Georgija).

Ранее грузинские власти обратились к руководству Японии с просьбой изменить название Грузии в японском языке с Грудзиа на Джорджия.

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Источник: korrespondent.net

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