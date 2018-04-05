У Путина рассказали о ходе подготовки к его встрече с Трампом

Глава США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин поручили Госдепу и МИД организовать свою встречу, но каких-либо действий в этом направлении пока не было сделано. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает в пятницу, 4 мая, РБК.

"Нет, ясности до сих пор не наступило. Каких-либо субстантивных контактов на этот счет нет, несмотря на то, что президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю вступить в контакт. Несмотря на выявление готовности встречаться, иных шагов не было сделано. Ждем", - отметил Песков.

Он также добавил, что контакты с американской стороной есть, однако в их рамках подготовка к возможной встрече не обсуждается.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, но никаких конкретных договоренностей пока нет.

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Источник: korrespondent.net