На таможне Киевской области нашли пять кило кокаина

В аэропорту Борисполь силовики изъяли контрабандных 5 кг кокаина, прибывшего из Южной Америки. Как сообщает пресс-служба ГФС, внимание таможенников привлек груз, который был заявлен как "Образцы коньков роликовых, предназначенные для собственного пользования ..." и прибыл из Панамы.

"Однако сотрудники таможни решили, что такое отправление не характерно и не типично для данного региона, и решили провести его досмотр. Как оказалось, таким образом житель Киева пытался ввезти в нашу страну с сокрытием от таможенного контроля наркотическое вещество, заказав себе в одной из стран Южной Америки спортивный инвентарь, в котором довольно надежно и скрыл контрабанду", – сообщили в ведомстве.

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Во время проверки одной из коробок был обнаружен полиэтиленовый пакет прямоугольной формы с содержанием прессованной порошкообразного вещества белого цвета, которое согласно экспресс-анализаторам наркотических средств, содержит в своем составе наркотическое средство кокаин.

В ходе осмотра в боковых стенках других картонных коробок было обнаружено 36 полиэтиленовых пакетов прямоугольной формы разного веса и размеров с аналогичным содержимым.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее в аэропорту Одессы изъяли четыре кило кокаина.

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Источник: korrespondent.net