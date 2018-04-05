Указанная ОЗХО доза Новичка способна отравить ряд кварталов - РФ

Доза в 50-100 грамм нервнопаралитического вещества Новичок, которая, по данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), была использована для атаки на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлию, могла бы отравить жителей нескольких кварталов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба ее ведомства.

Отмечено, что таким образом она прокомментировала слова главы ОЗХО Ахмета Узюмджю, который накануне рассказал, что именно такая доза ядовитого вещества была применена против Скрипалей.

"Если речь идет о том веществе, о котором говорила Великобритания, и о котором говорилось в стенах ОЗХО, этого количества достаточно, чтобы отравить жителей всех прилегающих к месту происшествия кварталов, а не то, что двух человек", - заверила Захарова.

Она добавила, что в России "продолжают уделять пристальное внимание ситуации с так называемым "делом Скрипаля".

"Мы проявляем неформальное, но настоящее участие в судьбе российских граждан. Мы практически атакуем британскую сторону - в данном случае это слово более чем уместно - о предоставлении доступа или фактической информации о том, где находятся Скрипали и в каком они сейчас состоянии", - резюмировала представитель МИД РФ.

Напомним, ранее в ОЗХО назвали дозу примененного при отравлении Скрипалей вещества.

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Источник: korrespondent.net