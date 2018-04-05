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04. 05. 2018

На воинскую часть в Балаклее выделят меньше денег

На воинскую часть и технический полигон в Балаклее Харьковской области в этом году выделят 887 тысяч гривен. Это намного меньше, чем годом ранее. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщил начальник Центрального управления безопасности военной службы ВСУ полковник Николай Швец, пишет РБК-Украина.

По его словам, в 2017 году на усиление безопасности и пожарной безопасности 65 артиллерийской базы в Балаклее было потрачено 9,191 млн гривен.

Прошлогоднее значительное повышение финансирования связано с последствиями произошедшего в 2017 году пожара.

"В 2018 году на эту воинскую часть запланировано выделение 887 тысяч гривен, что значительно меньше, чем годом ранее. Это связано с невозможностью выполнять мероприятия по строительству и ремонту из-за последствий пожара в марте 2017 года", - сказал Швец.

Напомним, 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ. Позже сообщалось, что пострадавших во время пожара нет и нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.

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Источник: korrespondent.net

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