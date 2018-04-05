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04. 05. 2018

МИД предостерег украинских моряков от нелегального трудоустройства

Консульская служба Министерства иностранных дел призывала украинских моряков не пользоваться услугами нелегального трудоустройства. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД в пятницу, 4 мая.

"В последнее время заметно увеличилось количество фактов задержания и ареста граждан Украины – членов экипажей морских судов компетентными органами иностранных государств. Основными причинами задержаний и арестов являются перевозка нелегальных мигрантов и запрещенных грузов", – говорится в сообщении.

Подчеркивается необходимость соблюдения процедуры подписания индивидуальных контрактов по трудоустройству на морских судах за рубежом.

В МИД обратили внимание, что индивидуальный контракт необходимо заключать с работодателем до отъезда на судно, а не по прибытии на борт. Перед подписанием следует внимательно изучить положения контракта и коллективное соглашение (при наличии). При этом копию контракта необходимо оставить близким или родным в Украине.

Кроме того, морякам следует иметь контакты дипломатических и консульских учреждений Украины за рубежом, а также всех ITF инспекторов в мире (есть в наличии в профсоюзе работников морского транспорта Украины).

МИД также советует зарегистрироваться на ресурсе Департамента консульской службы Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу (ДРУГ), который является инструментом предупреждения, а в случае кризисной ситуации – розыска и оказания содействия гражданам Украины в чрезвычайной ситуации за рубежом.

Ранее сообалось, что в Греции задержали 120 украинских моряков за перевозку нелегалов. Большинство из задержанных сознательно шли на преступление.

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Источник: korrespondent.net

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