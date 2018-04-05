В Украину идут дожди и грозы

В Украину в субботу, 5 мая, придет атмосферный фронт, который принесет дожди с грозами. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, атмосферный фронт грозовыми дождями ослабит жару до +22, +28 градусов.

"Большинство областей еще будут принадлежать зоне высокой температуры воздуха +26, +32 градуса", - отметила Диденко.

Уже в воскресенье, 6 мая, жара спадет и на севере, и в центре. Днем будет до ​​+21, +27 градусов.

"Ослабление жары придет с локальными грозовыми дождями", - сказала синоптик.

На юге и востоке 5-6 мая будет жарко. Температура ожидается от +26 до +32 градусов.

В Киеве 5 мая будет жарко и солнечно. Кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром также вероятны 6 мая.

Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net