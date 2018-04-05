Украина впервые будет закупать сыворотки от смертельных болезней

Украина впервые на национальном уровне будет закупать сыворотки от специфических болезней. Об этом в пятницу, 4 мая сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что в закупки включены 11 номенклатур, в частности сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии. На их закупку в 2018 году заложено 40 млн грн.

В Минздраве сообщили, что с 2014 года в Украину не поставляются сыворотки и иммуноглобулины из-за отсутствия регистрации. Производители не были заинтересованы в том, чтобы заходить на украинский рынок, а Министерство здравоохранения, согласно закону, не может быть инициатором регистрации. Поэтому гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками.

Отмечается, что государственные закупки через международные организации позволяют заводить в Украину новые препараты без предварительной подачи производителя на регистрацию. Незарегистрированные в Украине препараты, прошедшие международную проверку качества и сертификацию, могут подаваться на тендер, и, в случае победы в тендере, регистрируются в Украине по упрощенной процедуре.

Ранее сообщалось, что в В Киеве нет сыворотки против дифтерии.

Напомним, известный педиатр Доктор Комаровский заявил, что вслед за вспышкой кори Украине может грозить дифтерия.

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Источник: korrespondent.net