ДТП с зерновозом под Николаевом: число пострадавших выросло до 19

Число пострадавших в результате ДТП в Николаевской области, где зерновоз столкнулся с рейсовым автобусом и машиной ВСУ, возросло до 19 человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области в пятницу, 4 мая.

"В результате аварии по состоянию на сегодняшний день, 4 мая, за помощью в больницы обратились уже 19 граждан. Большинство это жители Очакова и Очаковского района, в возрасте от 18-ти до 59-ти лет, четверо из них госпитализированы. Среди пострадавших - трехлетний мальчик, который лечится амбулаторно", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 49-летний водитель грузовика после оказания медицинской помощи покинул медицинское учреждение, а водитель автобуса с переломом ноги находится в медицинском учреждении. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, в основном ссадины, ушибы и гематомы, и находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, авария произошла вблизи села Каменка в четверг, 3 мая.

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Источник: korrespondent.net