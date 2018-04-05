Лента RSS
Подписаться на ленту
04 мая 2018, пятница, 17:42
+28°C
Завтра +18°C
+28°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
04. 05. 2018

Директору лагеря Виктория продлили арест

Директору Виктория в Одессе, где 15 сентября 2017 года в пожаре погибли три девочки, Петросу Саркисяну продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Киевский районный суд Одессы, сообщается на сайте суда.

Во время судебного заседания прокуратура заявила ходатайство о продлении обвиняемому срока содержания под стражей. Сторона защиты, в свою очередь, возражала относительно удовлетворения указанного ходатайства и настаивала избрать более мягкую меру пресечения.

Кроме того, в ходе заседания сторона защиты, ссылаясь на решение ЕСПЧ и нормы международного права, заявила ходатайство об устранении нарушений прав человека. Так, в ходатайстве защитники просят суд разрешить обвиняемому находиться рядом с ними (вне стеклянной кабины) во время судебных заседаний.

Напомним, 18 апреля Саркисяна госпитализировали из зала суда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.