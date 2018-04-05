Директору лагеря Виктория продлили арест

Директору Виктория в Одессе, где 15 сентября 2017 года в пожаре погибли три девочки, Петросу Саркисяну продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Киевский районный суд Одессы, сообщается на сайте суда.

Во время судебного заседания прокуратура заявила ходатайство о продлении обвиняемому срока содержания под стражей. Сторона защиты, в свою очередь, возражала относительно удовлетворения указанного ходатайства и настаивала избрать более мягкую меру пресечения.

Кроме того, в ходе заседания сторона защиты, ссылаясь на решение ЕСПЧ и нормы международного права, заявила ходатайство об устранении нарушений прав человека. Так, в ходатайстве защитники просят суд разрешить обвиняемому находиться рядом с ними (вне стеклянной кабины) во время судебных заседаний.

Напомним, 18 апреля Саркисяна госпитализировали из зала суда.

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Источник: korrespondent.net