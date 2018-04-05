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04. 05. 2018

Никто не помог. В центре Берегова у женщины загорелось авто

В центре Берегово Закарпатской области у женщины на ходу загорелся автомобиль, однако никто из проезжающих водителей ей не помог. Об этом сообщил мэр Берегово Золтан Бабяк на своей странице в Facebook в пятницу, 4 мая.

"Сегодня на центральном светофоре произошло самовозгорание авто. К счастью, никто не пострадал. Благодарны за оперативную и профессиональную работу нашим спасателям!" - написал мэр.

Напомним, с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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