Никто не помог. В центре Берегова у женщины загорелось авто

В центре Берегово Закарпатской области у женщины на ходу загорелся автомобиль, однако никто из проезжающих водителей ей не помог. Об этом сообщил мэр Берегово Золтан Бабяк на своей странице в Facebook в пятницу, 4 мая.

"Сегодня на центральном светофоре произошло самовозгорание авто. К счастью, никто не пострадал. Благодарны за оперативную и профессиональную работу нашим спасателям!" - написал мэр.

Напомним, с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Источник: korrespondent.net