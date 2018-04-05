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04. 05. 2018

СМИ выяснили секрет ботинок Ким Чен Ына

В Южной Корее специалисты подробно изучили внешний вид Ким Чен Ына, который побывал на корейском саммите 27 апреля, и обратили внимание на странность его обуви. Предполагается, что с ее помощью он скрывает свой реальный рост, сообщает The Washington Post.

В Южной Корее давно ходил слух, что зарубежный лидер скрывает свои реальные характеристики. По мнению экспертов, Ким Чен Ын действительно носил на встрече специальные стельки, о чем говорит неестественно высокий наклон в передней части его ботинок.

Таким образом, реальный рост президента составил 162,5 сантиметра - на 8 сантиметров меньше предполагаемого.

Сотрудники The Washington Post отметили, что все предыдущие опубликованные снимки северокорейского лидера были отредактированы его помощниками.

Ранее Путин приехал к Лукашенко на высоких каблуках. Напомним, туфли Медведева рассорили рунет.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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