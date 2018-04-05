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04. 05. 2018

В Мариуполе полицейские попали в ДТП: трое пострадавших

В Центральном районе Мариуполя вечером в четверг, 3 мая, произошло столкновение служебного автомобиля Renault Duster под управлением 22-летнего полицейского с автомобилем Skoda Octavia под управлением 39-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что в служебном автомобиле вместе с водителем находились еще два сотрудника патрульной полиции. В результате столкновения все трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного преступления по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и пешехода.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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И достает МОЛОТОК!

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