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04. 05. 2018

ОЗХО опровергла слова своего главы

Точное количество вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию определить невозможно. Об этом говорится на сайте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В заявлении указывается, что речь, скорее всего, может идти о миллиграммах яда. Обнаруженное на месте отравления вещество было высокой чистоты и устойчиво к влиянию окружающей среды и погодным условиям.

Ранее глава ОЗХО Ахмед Узюмджю сказал, что для отравления Скрипалей использовали 50-100 граммов нервно-паралитического вещества в жидком виде.

В МИД России отметили, что такого количества яда было бы достаточно, чтобы убить не только двух человек, но и всех жителей близлежащих кварталов.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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