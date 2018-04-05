В Сумах мужчину посадили на полгода за убийство собаки

Заречный районный суд Сум приговорил местного жителя к шести месяцам ареста за убийство бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба суда в пятницу, 4 мая.

Согласно сообщению, 1 марта 2017 года возле рынка Мира в присутствии посторонних лиц нанес многочисленные колото-резаные ранения ножом бездомной собаке. Животное умерло в ветеринарной клинике через несколько часов.

При назначении наказания суд учел характер и степень тяжести совершенного преступления, личность виновного. Согласно обвинительному акту, подсудимый искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления.

Вместе с тем в ходе судебного рассмотрения дела свою вину он уже не признал. Отмечается, что при вынесении приговора суд учел, что обвиняемый был ранее судимым лицом, в том числе за умышленные насильственные преступления. Суд также взыскал с осужденного тысячу гривен.

Ранее в Одессе умер охранник рынка, не пережив отравления пса.

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Источник: korrespondent.net