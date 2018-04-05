Лента RSS
Подписаться на ленту
04 мая 2018, пятница, 18:54
+28°C
Завтра +18°C
+28°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
04. 05. 2018

В Сумах мужчину посадили на полгода за убийство собаки

Заречный районный суд Сум приговорил местного жителя к шести месяцам ареста за убийство бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба суда в пятницу, 4 мая.

Согласно сообщению, 1 марта 2017 года возле рынка Мира в присутствии посторонних лиц нанес многочисленные колото-резаные ранения ножом бездомной собаке. Животное умерло в ветеринарной клинике через несколько часов.

При назначении наказания суд учел характер и степень тяжести совершенного преступления, личность виновного. Согласно обвинительному акту, подсудимый искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления.

Вместе с тем в ходе судебного рассмотрения дела свою вину он уже не признал. Отмечается, что при вынесении приговора суд учел, что обвиняемый был ранее судимым лицом, в том числе за умышленные насильственные преступления. Суд также взыскал с осужденного тысячу гривен.

Ранее в Одессе умер охранник рынка, не пережив отравления пса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.