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04. 05. 2018

В России нашли "террористов, координировавшихся через Telegram"

Российская ФСБ сообщила о задержании в Ярославле пятерых членов ячейки международной террористической организации Исламское государство, планировавших теракты в нескольких регионах России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 4 мая.

"Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов", - сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Личности террористов в интересах следствия не разглашаются.

Ранее в Ираке к пожизненному заключению приговорили двух женщин из России после того, как суд в Багдаде установил их причастность к Исламскому государству.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
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Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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И достает МОЛОТОК!

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