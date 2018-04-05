В России нашли "террористов, координировавшихся через Telegram"

Российская ФСБ сообщила о задержании в Ярославле пятерых членов ячейки международной террористической организации Исламское государство, планировавших теракты в нескольких регионах России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 4 мая.

"Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов", - сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Личности террористов в интересах следствия не разглашаются.

Ранее в Ираке к пожизненному заключению приговорили двух женщин из России после того, как суд в Багдаде установил их причастность к Исламскому государству.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net